2026 EKPSS sonuçları açıklandı... Sonuç sorgulama ekranı için tıklayınız

Engelli memur adayları 19 Nisan'da EKPSS 2026 oturumunda ter döktü. ÖSYM'nin takvimine göre sonuçlar bugün ilan edilecekti ve öyle de oldu. Kurum müjdeli haberi az önce duyurdu.

EKPSS sonuç sorgulama ekranı için tıklayınız

Sınav ve yerleştirme sonuçları, adayların adreslerine postalanmayacaktır. Adaylar, sınav ve yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

Sınav sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde.

EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.