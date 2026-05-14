İstanbul’da en çok tüketilen meyve ve sebze belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hal Müdürlüğü, nisan ayında Bayrampaşa ve Ataşehir hallerinde satışa sunulan meyve ve sebzelere ilişkin verileri paylaştı. Açıklanan rakamlara göre, kent genelinde geçen ay toplam 202 bin 831 ton ürün tüketiciyle buluştu.

Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali’nde 35 çeşit meyve ve 47 çeşit sebze olmak üzere toplam 82 farklı ürün satışa çıkarıldı. Ataşehir Hali’nde ise 31 meyve ve 46 sebze çeşidiyle toplam 77 ürün tezgahlarda yer aldı.

Nisan ayında Bayrampaşa Hali’ne getirilen ürün miktarı 153 bin 99 ton olarak kaydedildi. Bunun 53 bin 554 tonunu meyve, 99 bin 545 tonunu ise sebzeler oluşturdu.

Ataşehir Hali’ne ise aynı dönemde 49 bin 732 ton ürün sevk edildi. Bu miktarın 19 bin 76 tonu meyve, 30 bin 656 tonu sebze olarak kayıtlara geçti. İki halde toplamda 72 bin 630 ton meyve ve 130 bin 201 ton sebze satışa sunuldu.

Portakal meyvede, domates sebzede ilk sırada

İstanbulluların nisanda en fazla tercih ettiği meyve portakal oldu. Bayrampaşa Hali’nde 8 bin 887 ton, Ataşehir Hali’nde ise 2 bin 898 ton portakal satıldı. Böylece iki halde toplam 11 bin 785 ton portakal tüketildi.

Portakalı sırasıyla çilek, muz, elma, limon, mandalina, karpuz, armut, kivi ve erik takip etti.

Sebze grubunda ise domates ilk sırada yer aldı. Bayrampaşa Hali’nde 18 bin 184 ton, Ataşehir Hali’nde 6 bin 478 ton domates satışa sunuldu. Toplam domates miktarı 24 bin 662 tona ulaştı.

Domatesin ardından en çok tüketilen ürünler arasında salatalık, patates, biber, patlıcan, kuru soğan, havuç, kabak, ıspanak, beyaz lahana, karnabahar ve semizotu yer aldı.

Fiyatlarda kiraz zirvede yer aldı

Hal verilerine göre, nisan ayında en yüksek fiyatlı ürün kilogramı 650 liradan satılan kiraz oldu.

Kirazı kilogramı 308,59 liraya ulaşan erik, 283,75 lirayla şeftali, 265 lirayla kayısı, 254,69 lirayla üzüm ve 236,25 lirayla nektarin izledi.

Sebze grubunda ise domatesin kilogram fiyatı ortalama 160,13 lira olarak hesaplandı. Domatesi 113,75 lirayla biber ve 45,31 lirayla ıspanak takip etti.