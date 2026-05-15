DGS başvuru kılavuzu ve ekranı: DGS başvuru ücreti ne kadar?

2026 DGS sınavı temmuz ayında gerçekleşecek. Bugün ÖSYM açıklama yaparak başvuruların başladığını belirtti. Başvurunun detayları merak edilirken bir yandan kılavuz inceleniyor bir yandan da "DGS başvuru ücreti ne kadar" sorusuna cevap aranıyor.

2026 Dikey Geçiş Sınavı (2026-DGS), 19 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak. Sınava başvurular, 15 Mayıs-2 Haziran 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar, başvurularını 15 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

Bu yıl Dikey Geçiş Sınavı 2026 ücreti 1400 lira olarak belirlendi. Adaylar, sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklar.