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18 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda Amanos dağlarında 11, Diyarbakır'da 3, Şırnak'ta 4 olmak üzere 18 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

18 PKK'lı etkisiz hale getirildi
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Osmaniye'de Amanos dağlarında ve Diyarbakır ile Şırnak'ta dün gece operasyon düzenlediği bildirildi. 

İçişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, emniyet istihbarat ve jandarmanın düzenlediği geniş kapsamlı operasyonlarda Osmaniye'de 11, Diyarbakır'da 3, Şırnak'ta 4 olmak üzere toplam 18 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Kaynak: Reuters

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