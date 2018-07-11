18 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda Amanos dağlarında 11, Diyarbakır'da 3, Şırnak'ta 4 olmak üzere 18 PKK'lı etkisiz hale getirildi.
Osmaniye'de Amanos dağlarında ve Diyarbakır ile Şırnak'ta dün gece operasyon düzenlediği bildirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, emniyet istihbarat ve jandarmanın düzenlediği geniş kapsamlı operasyonlarda Osmaniye'de 11, Diyarbakır'da 3, Şırnak'ta 4 olmak üzere toplam 18 PKK'lı etkisiz hale getirildi.
Kaynak: Reuters