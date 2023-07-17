1,8 trilyon dolar milli gelire sahip 3 ülkeye çıkarma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) oluşan Körfez turuna bugün başlıyor. 1 triyon 853 milyar dolar milli gelire sahip 3 ülke ziyareti 3 gün sürecek.

Ziyaret kapsamında Suudi Arabistan-Türkiye İş Forumu bugün Cidde'de, Katar-Türkiye İş Forumu yarın Doha'da, BAE-Türkiye İş Forumu da 19 Temmuz'da Abu Dabi'de gerçekleştirilecek. DEİK Başkanı Nail Olpak, büyük iş birliği fırsatları barındıran bölgede yapacakları iş forumları ve toplantılar için iş insanlarından çok yoğun ilgi olduğunu söyledi.

"Yeni ihracat rekorlarının ayak seslerini duyuyoruz"

Olpak, "Bu ilgi doğrultusunda, Cumhurbaşkanımızla birlikte üç günde üç ülkeye, DEİK olarak büyük gövdeli özel bir uçakla, 200'den fazla iş insanımızdan oluşan dev bir ticaret kervanıyla hareket ediyoruz.

Çok verimli görüşmeler gerçekleştirmeyi beklediğimiz turda, müteahhitlik, konut, dijital teknolojiler, enerji, turizm, sağlık, gıda, tarım, ulaşım, finans gibi sektörlerde milyarlarca dolarlık iş birliği anlaşmalarının görüşülmesini bununla birlikte kısa vadede karşılıklı yatırımların da önemli ölçüde artacağını öngörüyoruz" dedi.

"Üçüncü ülkelerde yatırım yapmak istiyoruz"

Bu üç ülkeyle tarihsel, coğrafi ve kültürel anlamda geçmişten gelen güçlü bağlara dikkati çeken Olpak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Katar ile ilişkilerimiz hep iyiydi.

Önce BAE, sonra Suudi Arabistan ile geçen yıldan bu yana aramızda tekrar olumlu şekilde değişen diyalog ve dostluk köprüsü ekonomik ilişkilerimize de hızla olumlu yansımaya başladı. Şimdi yeni bir dönemin kapılarını birlikte aralarken, ikili ekonomik ilişkilerin tekrar canlandığını, hatta eski günleri de geride bırakarak daha sıcak ve kuvvetli iş birlikleri oluştuğunu görüyoruz" diye konuştu.

İş forumları vesilesiyle, bölge ülkeleriyle hem karşılıklı ticareti artırmayı, hem de ticaretin ötesinde ortak yatırım imkanlarını kapsamlı biçimde ele alacaklarını belirten Olpak, "Ayrıca karşılıklı yatırımları sadece kendi ülkelerimizde değil başta Afrika olmak üzere üçüncü ülkelerde de yapmayı arzu ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Bölgedeki fırsatları değerlendirmek istiyoruz"

Nail Olpak, üç ülkeyle de pek çok sektörde yatırım ve ticaret olanakları olduğunu gördüklerini ve fırsatları değerlendirmek istediklerini bildirdi. Olpak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Zaten müteahhitlik ve altyapı alanlarında yüksek kapasiteli büyük projeler olduğunu biliyoruz.

Örneğin Suudi Arabistan'ın 2030 vizyon projelerinin toplamı 3,3 trilyon dolar ve Türkiye bu alanda uzun yıllardır bir dünya markası haline gelmiş durumda. Bunlara ilave olarak enerji ve özellikle yenilenebilir enerji, tarım, gıda, dijital teknolojiler, e-ticaret, fintek, finans, turizm, konut ve lojistik gibi birçok alanda iş birliği imkanlarının olacağını düşünüyoruz."