184 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, müstehcen içerik bulunduğu değerlendirilen 184 sosyal medya hesabına erişimin engellenmesine ve ilgili içeriklerin yayından kaldırılmasına hükmetti.

Karar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosunun yürüttüğü "müstehcenlik" soruşturması kapsamında alındı. Başsavcılığın soruşturmaya konu hesaplara ilişkin başvurusunu inceleyen hakimlik, talebi kabul etti.

Kararda suçun önlenmesi gerekçesine yer verildi

Hakimlik, kararında İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un 8/A maddesini dayanak gösterdi. Erişim engeli ve içeriklerin kaldırılması tedbirlerinin, suç ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla uygulandığı belirtildi.

Kararda ayrıca, kararın Erişim Sağlayıcıları Birliğine ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderilmesine hükmedilerek, İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliğine itiraz yolunun açık olduğu bildirildi.