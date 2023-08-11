187 general ve amiral görev yerlerine atandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı atama kararlarına göre, KKK 2. Ordu Komutanlığına, 6. Kolordu ve Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanı Korg. Metin Tokel, 3. Ordu Komutanlığına, KKK. Kurmay Başkanı Korg. Veli Tarakçı, Ege Ordu Komutanı Kemal Yeni, intibak nitelikli olmak üzere yine bu komutanlığa atandı.

Bu kapsamda, Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Org. İrfan Özsert, Genelkurmay II. Başkanlığına, 3. Kolordu Komutanı Korg. Levent Ergün, KKK Kurmay Başkanlığına atanırken, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korg. Sezai Öztürk, 3. Kolordu Komutanlığına, Tümg. Muammer Alper, 5. Kolordu Komutanlığına, Genelkurmay Lojistik Başkanı Tümg. Fedai Ünsal, 7. Kolordu Komutanlığına, 5. Kolordu Komutanı Tümg. Tevfik Algan, 9. Kolordu Komutanlığına getirildi.

DKK'da Kuzey Deniz Saha Komutanı Kora. İbrahim Özdem Koçer, DKK Kurmay Başkanlığına, DKK Harekat Başkanı Tüma. Rafet Okar, Kuzey Deniz Saha Komutanlığına, Genelkurmay GNPP Başkanı Tüma. Mustafa Kaya Mayın Filo Komutanlığına, DKK Personel Başkanı Tüma. Nihat Baran, Donanma Kurmay Başkanlığına atandı.

HKK'da ise Hava Eğitim Komutanı Org. İsmail Güneykaya, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığına, HKK Harekat Başkanı Korg. Erdoğan Gür, Hava Eğitim Komutanlığına, HKK Planlama Harekat Daire Başkanı Tuğg.. Doğan Mart, 2. Ana Jet Üs Komutanlığına, JFAC Komutanı Tuğg.... Ertan Uzun, 1. Ana Jet Üs Komutanlığına, 3. Ana Jet Üs Kurmay Başkanı Tuğg.... Levent Eğren, 6. Ana Jet Üs Komutanlığına getirildi.