19 Eylül hava durumu: Meteoroloji’den 21 ile sarı kodlu fırtına ve yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün 21 il için sarı kodlu fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Artvin çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise fırtına beklendiği bildirildi. Yurt genelinde sıcaklıkların hafta sonundan itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkması öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Eylül 2025 Cuma günü için kritik uyarılarda bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre 21 ilde sarı kodlu kuvvetli yağış ve fırtına beklendiği açıklandı.
Sarı kodlu uyarı yapılan iller
Adıyaman, Artvin, Bitlis, Bolu, Giresun, Hakkari, Mersin, Malatya, Kahramanmaraş, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Trabzon, Van, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce ve Kastamonu için Meteoroloji tarafından sarı kodlu uyarı verildi.
Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak.
Marmara’nın güneyi, Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden; Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 50-70 km/sa hıza ulaşacak fırtına beklentisi bulunuyor.
Güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin biraz altında seyredecek, hafta sonundan itibaren ise yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
Meteoroloji’den önemli uyarılar
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgâr riskine karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Özellikle Karadeniz kıyılarında ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yaşayanların dikkatli davranmaları gerektiği belirtildi.
Bölgelere göre; il il hava durumu
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney kesimlerde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde anadolu yakası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey çevrelerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 27°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 29°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 28°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı az bulutlu, doğusunun parçalı çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 23°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, kuzeyinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 21°C
Pazrçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 21°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin (Çorum haric) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli, yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin, batısında kuzeyli yönlerden, güneydoğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 28°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu