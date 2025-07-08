19 ilde eş zamanlı siber operasyon! 1 milyar TL'lik işlem hacmi bulunan 66 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siber suçlarla mücadele kapsamında 9 il merkezli yürütülen operasyonlarda toplam 66 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerin hesaplarında toplam 1 milyar TL'lik işlem hacmi tespit edildi.

Yerlikaya, gözaltına alınan şüphelilerden 27'sinin tutuklandığını, 31'i hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini açıkladı. Kalan şüphelilerle ilgili işlemler sürüyor.

19 ilde eş zamanlı operasyon

Jandarma ekipleri tarafından İstanbul, Aydın, Yalova, Tunceli, Van, Antalya, Ankara, Afyonkarahisar ve Şanlıurfa merkezli Batman, Kayseri, Mersin, Aksaray, Bilecik, Adana, İzmir, Tunceli, Osmaniye ve Kocaeli olmak üzere toplam 19 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin;

• Yasa dışı bahis siteleri için sosyal medyada reklam yaparak kazanç sağladıkları,

• Araç ilanları üzerinden vatandaşları dolandırdıkları,

• Mobil bankacılık bilgilerini ele geçirerek hesaplardan para çektikleri,

• Yatırım danışmanlığı ve faturalı hat yardımı gibi yöntemlerle kişisel verilere ulaşıp hırsızlık yaptıkları,

• Terör soruşturması bahanesiyle vatandaşları arayıp banka hesaplarından para çektirdikleri tespit edildi.

Şüpheliler hakkında yasa dışı bahis, nitelikli hırsızlık ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

“Sanal devriyemiz görevde"

Bakan Yerlikaya açıklamasında, Cumhuriyet Başsavcılıklarına, operasyonları gerçekleştiren jandarma ekiplerine ve MASAK'a teşekkür ederek, “Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimizle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.” dedi.