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1'i FETÖ ve 1'i PKK üyesi 2 terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 1'i FETÖ ve 1'i PKK üyesi 2 teröristin yakalandığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 2 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin FETÖ ve birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

 