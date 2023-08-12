1'i FETÖ ve 1'i PKK üyesi 2 terörist yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 1'i FETÖ ve 1'i PKK üyesi 2 teröristin yakalandığını duyurdu.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 2 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin FETÖ ve birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."