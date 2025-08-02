2 Ağustos 2025 hava durumu | Meteoroloji duyurdu: Yağışlar geliyor, rüzgar kuvvetleniyor
2 Ağustos Cumartesi günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz kıyıları ile Hatay çevresinde yerel yağışlar bekleniyor. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege’de kuzeyli, Doğu Anadolu’nun doğusunda ise güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Sıcaklıklar iç ve doğu bölgelerde biraz düşerken, diğer kesimlerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre, 2 Ağustos Cumartesi günü ülke genelinde hava parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı geçecek.
Özellikle kuzey, iç ve batı kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile bazı illerde yağış bekleniyor.
Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz’in iç kesimleri, Karadeniz kıyıları, Hatay, Sinop, Bolu, Kastamonu, Amasya, Tokat ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Rüzgar kuvvetli esecek
Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun doğusunda ise güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) etkili olacak.
Hava sıcaklığı
İç ve doğu kesimlerde sıcaklıklar bir miktar düşecek. Diğer bölgelerde ise önemli bir sıcaklık değişimi beklenmiyor.
Bazı illerde hava durumu (°C)
Marmara
İstanbul hava durumu: 30 – Parçalı bulutlu, Anadolu Yakası yerel sağanak yağışlı
Sakarya hava durumu: 31 – Yerel sağanak yağışlı
Edirne hava durumu: 34 – Parçalı bulutlu
Balıkesir hava durumu: 31 – Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Ege
İzmir hava durumu: 35 – İç kesimleri sağanak yağışlı
Muğla hava durumu: 32 – İç kesimleri sağanak yağışlı
Afyonkarahisar hava durumu: 32 – Yerel sağanak yağışlı
Denizli hava durumu: 37 – Öğleden sonra sağanak bekleniyor
Akdeniz
Antalya hava durumu: 31 – İç kesimleri sağanak yağışlı
Adana hava durumu: 34 – Kuzey ilçelerinde yağış bekleniyor
Hatay hava durumu: 31 – Kıyı ilçeleri sağanak yağışlı
Isparta hava durumu: 33 – Öğleden sonra yağışlı
İç Anadolu
Ankara hava durumu: 33 – Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Eskişehir hava durumu: 29 – Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Konya hava durumu: 34 – Yerel sağanak yağışlı
Nevşehir hava durumu: 30 – Yerel sağanak yağışlı
Karadeniz
Samsun hava durumu: 31 – Kıyı kesimleri sağanak yağışlı
Trabzon hava durumu: 29 – Kıyı kesimleri sağanak yağışlı
Amasya hava durumu: 32 – Sabah saatlerinde sağanak yağışlı
Sinop hava durumu: 35 – Yağışlı
Zonguldak hava durumu: 27 – Akşam saatlerinde sağanak bekleniyor
Doğu Anadolu
Erzurum hava durumu: 33 – Parçalı bulutlu
Kars hava durumu: 33 – Parçalı bulutlu
Ardahan hava durumu: – Yerel sağanak yağışlı
Van hava durumu: 30 – Az bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Diyarbakır hava durumu: 40 – Açık
Gaziantep hava durumu: 36 – Açık
Mardin hava durumu: 35 – Açık
Siirt hava durumu: 39 – Açık