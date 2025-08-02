Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre, 2 Ağustos Cumartesi günü ülke genelinde hava parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı geçecek.

Özellikle kuzey, iç ve batı kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile bazı illerde yağış bekleniyor.

Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz’in iç kesimleri, Karadeniz kıyıları, Hatay, Sinop, Bolu, Kastamonu, Amasya, Tokat ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Rüzgar kuvvetli esecek

Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun doğusunda ise güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) etkili olacak.

Hava sıcaklığı

İç ve doğu kesimlerde sıcaklıklar bir miktar düşecek. Diğer bölgelerde ise önemli bir sıcaklık değişimi beklenmiyor.

Bazı illerde hava durumu (°C)

Marmara

İstanbul hava durumu: 30 – Parçalı bulutlu, Anadolu Yakası yerel sağanak yağışlı

Sakarya hava durumu: 31 – Yerel sağanak yağışlı

Edirne hava durumu: 34 – Parçalı bulutlu

Balıkesir hava durumu: 31 – Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Ege

İzmir hava durumu: 35 – İç kesimleri sağanak yağışlı

Muğla hava durumu: 32 – İç kesimleri sağanak yağışlı

Afyonkarahisar hava durumu: 32 – Yerel sağanak yağışlı

Denizli hava durumu: 37 – Öğleden sonra sağanak bekleniyor

Akdeniz

Antalya hava durumu: 31 – İç kesimleri sağanak yağışlı

Adana hava durumu: 34 – Kuzey ilçelerinde yağış bekleniyor

Hatay hava durumu: 31 – Kıyı ilçeleri sağanak yağışlı

Isparta hava durumu: 33 – Öğleden sonra yağışlı

İç Anadolu

Ankara hava durumu: 33 – Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

Eskişehir hava durumu: 29 – Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

Konya hava durumu: 34 – Yerel sağanak yağışlı

Nevşehir hava durumu: 30 – Yerel sağanak yağışlı

Karadeniz

Samsun hava durumu: 31 – Kıyı kesimleri sağanak yağışlı

Trabzon hava durumu: 29 – Kıyı kesimleri sağanak yağışlı

Amasya hava durumu: 32 – Sabah saatlerinde sağanak yağışlı

Sinop hava durumu: 35 – Yağışlı

Zonguldak hava durumu: 27 – Akşam saatlerinde sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu

Erzurum hava durumu: 33 – Parçalı bulutlu

Kars hava durumu: 33 – Parçalı bulutlu

Ardahan hava durumu: – Yerel sağanak yağışlı

Van hava durumu: 30 – Az bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Diyarbakır hava durumu: 40 – Açık

Gaziantep hava durumu: 36 – Açık

Mardin hava durumu: 35 – Açık

Siirt hava durumu: 39 – Açık