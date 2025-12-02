2 Aralık en son depremler listesi... Az önce deprem oldu mu? Marmara Denizi'nde deprem mi oldu?

Türkiye'deki sarsıntılar dakika dakika vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Bugün yine yurdun farklı bölgelerinde depremler meydana geldi. Bu sarsıntılardan etkilenen vatandaşlar " Az önce deprem mi oldu" sorusunu yöneltiyor.

Son depremler listesi (2 Aralık 2025)

08.50 – Gediz (Kütahya) – 2.9

08.30 – Ege Denizi, Karaburun açıkları (İzmir) – 2.0

08.24 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0

08.20 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

08.15 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

07.49 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1

07.47 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

07.43 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

07.17 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.9

07.12 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

07.10 – Şereflikoçhisar (Ankara) – 1.8

07.06 – Simav (Kütahya) – 0.9

06.57 – Şereflikoçhisar (Ankara) – 1.6

06.56 – Simav (Kütahya) – 1.3

06.48 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

06.45 – Göksun (Kahramanmaraş) – 1.7

06.30 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

06.29 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

06.18 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.7

06.10 – Göksun (Kahramanmaraş) – 1.6

06.07 – Marmara Denizi, Marmara (Balıkesir) – 3.0

06.03 – Göksun (Kahramanmaraş) – 2.0

05.55 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

05.53 – Doğanşehir (Malatya) – 1.5

05.45 – Soma (Manisa) – 1.2

05.37 – Marmara Denizi, Erdek (Balıkesir) – 1.5

05.22 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

05.16 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8

05.16 – Çameli (Denizli) – 1.2

05.01 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

04.52 – Simav (Kütahya) – 0.9

04.40 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

04.38 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

04.35 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

04.32 – Bayramiç (Çanakkale) – 1.5

04.18 – Simav (Kütahya) – 1.0

04.17 – Merkez (Bingöl) – 1.5

04.16 – Merkez (Niğde) – 1.4

04.12 – Pamukkale (Denizli) – 1.1

04.04 – Ege Denizi, Ezine açıkları (Çanakkale) – 1.1

04.02 – Ege Denizi, Datça açıkları (Muğla) – 2.8

03.58 – Marmara Denizi, Bandırma (Balıkesir) – 1.7

03.56 – Marmara Denizi, Bandırma (Balıkesir) – 1.5

03.55 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

03.55 – Karatay (Konya) – 1.2

03.50 – Acıgöl, Çardak (Denizli) – 1.0

03.46 – Pütürge (Malatya) – 0.8

03.43 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0

03.41 – Yahyalı (Kayseri) – 1.2

03.41 – Akçadağ (Malatya) – 1.2

03.28 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

03.18 – Ege Denizi, Ayvacık açıkları (Çanakkale) – 1.9

03.17 – Merkez (Kastamonu) – 1.1

03.09 – Ulus (Bartın) – 1.2

03.01 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

02.59 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

02.56 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

02.44 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.0

02.23 – Beypazarı (Ankara) – 1.4

02.21 – Simav (Kütahya) – 0.8

02.16 – Ege Denizi, Karaburun açıkları (İzmir) – 2.0

02.14 – Kırkağaç (Manisa) – 1.8

02.01 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9

01.59 – Elbistan (Kahramanmaraş) – 1.6

01.53 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

01.53 – Sincik (Adıyaman) – 1.0

01.51 – Doğanşehir (Malatya) – 0.8

01.43 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8

01.36 – Onikişubat (Kahramanmaraş) – 2.1

01.28 – Simav (Kütahya) – 0.8

01.25 – Ege Denizi, Karaburun açıkları (İzmir) – 1.9

01.22 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

01.06 – Battalgazi (Malatya) – 1.3

00.59 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8

00.58 – Ege Denizi, Çeşme açıkları (İzmir) – 1.1

00.45 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

00.44 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8

00.27 – Serik (Antalya) – 1.8

00.21 – Saimbeyli (Adana) – 1.1

00.20 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

00.18 – Ege Denizi, Karaburun açıkları (İzmir) – 2.7

00.10 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

00.02 – Düziçi (Osmaniye) – 1.1