2 Ekim hava durumu: Meteoroloji’den 7 ile sağanak uyarısı | İstanbul’da yağmur var mı? Bugün hava nasıl olacak? 2 Ekim il il hava durumu

2 Ekim hava durumu: Meteoroloji’den 7 ile sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Ekim Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporunu açıkladı. İstanbul’da bugün parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken yağış öngörülmüyor. Edirne, Kırklareli, Hatay, Sinop, Tokat, Artvin çevreleri ile Antalya’nın doğu kıyılarında ise sağanak yağışın etkili olacağı, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Ekim Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Türkiye’nin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken, bazı bölgelerde sağanak yağış bekleniyor.
İstanbul’da yağış yok
İstanbul’da bugün parçalı ve çok bulutlu hava görülecek. Kentte yağış beklenmezken, sıcaklıkların 15 ile 23 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.
Sağanak uyarısı yapılan iller
Meteoroloji’nin değerlendirmesine göre bugün Edirne, Kırklareli, Hatay, Sinop, Tokat, Artvin çevreleri ile Antalya’nın doğu kıyılarında sağanak yağış etkili olacak.
Meteoroloji, özellikle sağanak uyarısı yapılan bölgelerde vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini hatırlattı.
Bölgelere göre il il hava durumu
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ye yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya'nın doğu kıyı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu kıyı ilçeleri sağanak yağışlı
BURDUR °C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
HATAY °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri, Artvin çevreleri ile Amasya'nın kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri sağanak yağışlı
RİZE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu