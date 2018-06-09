2 günde 14 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde devam eden operasyonlarda, son 2 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14'e yükseldi.
Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde devam eden operasyonlarda, son 2 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14'e yükseldiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Bestler Dereler bölgesinde süren operasyonlarda bölücü terör örgütü mensubu 5 terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Bölgedeki operasyonlarda son iki günde hava harekatıyla etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 14'e yükseldi.
Kaynak: AA