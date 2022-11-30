2 milyon kişiye EYT müjdesi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kapsamına giren kişi sayısının kanunun çıktığı döneme de bağlı olarak 2 milyona ulaşabileceğini söyledi.
Bilgin, çalışmayı aralık ayında Meclis’e intikal ettireceklerini belirterek emeklilik sisteminde prim gün sayısı, yıl ve yaş olmak üzere üç kriterin olduğunu anımsattı. Bilgin, “Diğer iki şartı doldurup yaşı bekleyenler var. ‘Hiç yaş şartı olmasaydı bugün kaç kişi emekli olabilir’ diye baktık. Bunların sayısı aydan aya değişiyor. Haziran rakamları 1,5 milyonun biraz üzerindeydi. Yarın bu sayı 1,6 milyon, 1,7 milyon veya aralık sonu itibarıyla da tahmin ediyorum Meclis’ten kanun çıkarken bakılacak 2 milyon civarında olabilir veya değişebilir. Biz bunları dikkate alan bir çalışma yapıyoruz. Yani şu an iki şartı doldurup emekli olabileceklerin sayısı 1,6 milyon civarında. Yarın biraz daha artabilir” açıklamasını yaptı.
Bakan Bilgin, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kadroya geçirilen işçilerin “zorunlu emekli” edilmeleriyle ilgili çekincelerine ilişkin soruya “Bu düzenlemede o zorunlu emeklilik şartını ortadan kaldıracağız. Biliyorsunuz KHK ile kadroya geçen işçiler, ‘Sen şu kadar çalıştın, artık emekli olursun.’ denilerek zorla emekli ediliyorlar. Onu ortadan kaldıracağız. İsteğe bağlı olarak yasal sınırda çalışabilecekleri süre kadar çalışabilecekler” yanıtını verdi. Bilgin ayrıca Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun gelecek hafta toplanacağını da söyledi.