20-21 Eylül hava durumu: Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte il il hava tahmini (İstanbul hava durumu, Ankara hava durumu, İzmir hava durumu)

20-21 Eylül hava durumu: Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte il il hava tahmini
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu hava durumu tahminlerini açıkladı. 20 Eylül Cumartesi günü İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde sıcaklıklar yeniden yükselişe geçiyor. Kocaeli, Sakarya, Sivas, Ardahan, Erzincan ve Erzurum çevrelerinde sağanak yağış beklenirken, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar, önümüzdeki hafta sıcaklıkların 30 dereceyi aşabileceğini belirtiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Eylül 2025 Cumartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı bulutlu hava hakim olurken, bazı bölgelerde sağanak yağış etkili olacak.
İstanbul’da yağmur var mı? (Hafta sonu hava nasıl olacak?)
Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre hafta sonu İstanbul’da sıcaklıklar 24-26 dereceye kadar yükselecek.
Sağanak beklenen iller
Meteoroloji’nin tahminlerine göre bugün Kocaeli, Sakarya, Sivas, Ardahan, Erzincan ve Erzurum çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak. Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Sıcaklıklar artışa geçiyor
Genellikle mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının, batı kesimlerden başlayarak ülke genelinde 4 ila 10 derece artacağı tahmin ediliyor.
Uzmanlara göre pazartesi gününden itibaren sıcaklıklar 30-32 dereceye çıkacak, Afrika üzerinden gelmesi muhtemel sıcak hava dalgası ile bazı bölgelerde 35 dereceye ulaşacak.
Bölge bölge; illere göre hava durumu
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Mersin'in batı, Kahramanmaraş'ın kuzey keimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 28°C
Az bulutlu ve açık