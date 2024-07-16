20 TL'lik banknotun üzerinde yazan 'aşk' notu: Esnaf şaştı kaldı

Hatay Antakya'da köftecide çalışan Ali Ballı, müşteriden aldığı 20 TL'lik banknotun üzerinde bir şeyler yazdığını fark etti. İHA'nın haberine göre; banknotun üzerinde 28 Şubat 2024 tarihiyle başlayan bir not bulunuyor.

Ballı, paranın üzerinde, "Bu para benim sadakam. Lütfen bu parayı bulan bana dua etsin. Ben Alper'i çok seviyorum. Allah'ım onu bana nasip etsin. Ben Alper'i çok seviyorum. Allah'ım onu bana nasip etsin. Güzel bir geleceğimiz olsun. Kavuşalım artık" ifadelerinin yer aldığını ifade etti.

20 TL'nin üzerindeki ilginç yazıyı kasiyerin fark ettiğini anlatan Ali Ballı, "Herhangi bir şey olmadı. Sıradan bir müşteriye gitmiştim. Ücretini ödedi. Parayı kasaya teslim ederken böyle ilginç bir yazı buldum. İnşallah hanımefendinin duası kabul olur, bir ömür boyu mutlu olurlar" dedi.

Ali Ballı "İnşallah sadakası kabul olur. Sevdiğine kavuşur. Alper de duysun bu kızı artık. Kaçırmasın. Bu zamanda böylesini bulamazsın" şeklinde konuştu.