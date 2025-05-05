20 yıllık dönem sona erdi! Microsoft Skype’ı resmen kapattı: Peki yerine ne gelecek?

Microsoft'un sahibi olduğu sesli ve görüntülü iletişim uygulaması Skype, bugün itibarıyla hizmetlerini sonlandırdı. 2003 yılında kullanıma sunulan ve zamanla yüz milyonlarca kullanıcıya ulaşan uygulama, 20 yılı aşkın sürenin ardından artık kullanılmayacak.

Kapanma kararının gerekçesi neydi?

Microsoft, Skype’ın kapatılma nedenini “müşterilerin ihtiyaçlarına daha kolay uyum sağlayacak şekilde hizmetlerin yeniden yapılandırılması” olarak açıklamıştı. Şirket, değişen kullanıcı alışkanlıkları ve gelişen teknolojilere paralel olarak Skype’ı devre dışı bırakma kararı aldı.

Skype, 2010’lu yıllarda 300 milyonun üzerinde aktif kullanıcıya sahipti ancak son dönemde rakip uygulamaların gölgesinde kaldı. WhatsApp, Zoom, Google Meet ve FaceTime gibi uygulamaların yaygınlaşması Skype’ın kullanıcı kitlesini azalttı. Yapılan güncellemelere rağmen Skype, kullanıcı deneyimi açısından rakiplerinin gerisinde kaldı.

Microsoft, bundan sonra iletişim hizmetlerini Microsoft Teams üzerinden sürdürecek ve Skype kullanıcı verilerinin otomatik olarak Teams'e aktarılacağını duyurdu.

Skype'a alternatif olan uygulamalar neler?

Skype’ın kapanmasının ardından kullanıcılar farklı platformlara geçiş yapmaya başladı. En çok tercih edilen alternatifler arasında şu uygulamalar öne çıkıyor:

Microsoft Teams: Özellikle iş dünyasında yaygın kullanılan platform, Skype’ın yerine geçecek.

Zoom: Video konferans ve toplantılar için en popüler uygulamalardan biri.

Google Meet: Google hesabı olan herkesin kolayca erişebildiği bir video iletişim platformu.

WhatsApp & FaceTime: Bireysel kullanıcılar için yaygın olarak kullanılan alternatifler arasında yer alıyor.