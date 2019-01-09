"2019'da istihdam haritasında değişimler yaşanacak"

09 Ocak 2019

2018 yılında ekonomideki dalgalanmayla beraber iş ilanları sayısında düşüş yaşandı.

Bu dönemde firmaların risk almaktan çekindiğini, büyüme hedefleri doğrultusundaki personel yatırımlarını 2019 yılına ertelediğini belirten Yenibiriş Genel Müdürü Arda İpekçi, turizm sektörü hariç tüm sektörlerde düşüş hissedilirken son çeyrekte piyasaların tekrar canlanmaya başladığını söyledi. İpekçi, "İşe alımlardaki bu değişiklik, işsiz ve iş değiştirmek isteyen adayların iş başvurusu sayısını da etkiledi. Özellikle Eylül ve Ekim aylarından başlayarak başvuru sayısında artış gözlemlendi. Ekim ayı son bir senenin en fazla iş başvurusu yapılan ayı oldu." dedi.

İlan verilen pozisyonlarda eğitim sektörü

En çok ilan verilen pozisyonlarda eğitim sektöründeki hareketliliğin büyük etkisi olduğunu ifade eden İpekçi, "İngilizce ve matematik öğretmeni pozisyonlarında fazla sayıda iş ilanı yayınlandı ve en fazla başvuru alınan pozisyonlar olarak göze çarptı. Bunun dışında perakende sektöründe mağaza satış temsilcisi ve mağaza müdürü pozisyonları için açılan ilan sayısı arttı. Diğer talep gören pozisyonlar ise inşaat mühendisi, müşteri temsilcisi, yönetici asistanı, operasyon elemanı ve sekreter oldu." dedi.

Yöneticiler yetkinliklerini değiştirmek zorunda

Son üç yıllık seyre bakıldığında özellikle dijital dönüşümün etkisiyle yöneticilerin yetkinliklerini değiştirmek zorunda kaldığını dile getiren İpekçi, şunları belirtti:

"Firmaların da yöneticilerden beklediği bu değişime ayak uydurmalarıydı. Firmalar açılan yeni birimlerle beraber yeni yöneticilere ihtiyaç duydu. Firmaların dijital birimlerinin ve bütçelerinin büyümesiyle bu yetkinlikteki kişilerin işe alımları arttı. Bu durum aynı zamanda genç yöneticilerin sayısının artmasına sebep oldu."

Teknoloji sektöründe istihdam ihtiyacı

2019 yılında işe alımlarda nasıl bir seyir yaşanacağı, hangi sektörlerin ve pozisyonların öne çıkacağı konusunda ise İpekçi, "Start-up’ların sayısı artıyor ve onlarla olan işbirliklerimizden dolayı bilgi teknolojileri ve yazılım birimlerinde başlayan artışın devam etmesini bekliyoruz. Yazılım uzmanı, iş geliştirme uzmanı, sistem analisti ve proje yöneticisi pozisyonları özellikle artış beklenen pozisyonlar arasında." dedi.

Firmalarda yönetici değişimleri konusunda da bilgi veren İpekçi, şunları kaydetti: "Firmalar çoktan 2019 için yönetici alımlarına başladılar. Özellikle orta düzey ve üst düzey yönetici ilanları sayısı arttı. Ancak 2019 ilk çeyreğinde çoğu firmanın bu pozisyonları kapatacağını düşünüyoruz."

Son dönemde öne çıkan yeni pozisyonlar

Beş yıl öncesine kıyasla aranan pozisyonlarda bir değişimin göze çarptığını belirten İpekçi, dijital pazarlama, sosyal medya, yazılım uzmanları, test mühendisleri ve ürün sorumlularının daha çok talep gören pozisyonlar arasında olduğunu, ayrıca eğitim danışmanları iş ilanlarının da son iki yıldır artış gösterdiğini vurguladı.

İpekçi, son dönemde ortaya çıkan yeni pozisyonlar arasında en zor bulunan uzmanların Ar-Ge mühendisi, yazılım takım yöneticisi, CIO(Chief Information Officer), CDO (Chief Digital Officer) olduğunu söyleyerek, "Bunun sebebi hem adayların yeni trendler doğrultusunda kendini henüz geliştirememesi hem de firmaların henüz bu birimlerden ne beklediğini tam olarak anlayamamasından kaynaklanıyor." dedi.