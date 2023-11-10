2023 Mustafa V. Koç Spor Ödülü Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu’nun

Kalıcı teması, ‘Olimpik değerlere katkı’ olarak belirlenen Mustafa V. Koç Spor Ödülü töreni, 8 kasımda İstanbul Valisi Davut Gül, Koç Ailesi üyeleri, Koç Holding ve Koç Topluluğu üst düzey yöneticileri, TMOK yöneticileri ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti. Ödül törenine onur konuğu olarak katılan A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem de katıldı. Mustafa V. Koç Spor Ödülü’nün sahipleri Milli Boksörler Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu oldu.

Çakıroğlu ve Sürmeneli, erkek egemen olduğu düşünülen bir sporda azimleriyle başarı çıtasını yükselttikleri, spor ve daha pek çok alanda üstlendikleri sorumluluklarla özellikle kız çocuklarına rol model oldukları gerekçesiyle ödüle layık görüldü.

“Sporun iyileştirici gücüne inanıyoruz”

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jüri Başkanı Caroline N. Koç yaptığı konuşmada, Cumhuriyet tarihinde spor alanında birçok ilham verici başarı olduğuna dikkat çekti.

Sporun evrenselliği, kadınların eşit temsili ve sporun yenileyici gücüne dikkat çeken Koç, 1924 yılında savaştan yeni çıkmış bir Cumhuriyet olarak 41 sporcuyu evrenselliğin sembolü olan Paris Olimpiyatları'na yolladığımızı hatırlatarak, bu adımın uluslararası alanda prestij ispatı anlamına geldiğini vurguladı. Sporda zemin bulan bir diğer Cumhuriyet kazanımının kadınların eşit temsili olduğuna dikkat çeken Koç, Olimpiyatlar’da bugüne kadar kazanılan 104 madalyanın 11’inin kadın sporcuların kazandığını, bu sayının artması için başarılı örneklerin takdiri hak ettiğini dile getirdi.

Koç, son olarak sporun yenileyici gücüne işaret ederek, bu anlayışın ürünü olarak 1938 yılında kurulan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü’nü hatırlattı. “Sporun iyileştiren gücüne biz de gönülden inanıyoruz” diyen Koç, “6 Şubat’ta büyük bir yıkımla başladığımız bu yılın devamında hayata geçirdiğimiz Umut Kentler’e bu inancımızı yansıttık. Topluluk Şirketlerimiz ile birlikte 5 ilde yaklaşık 20 bin kişinin yaşadığı Umut Kentler’in en kıymetli özelliğinin sosyal yaşam ve spor alanları olduğuna inanıyorum.

Büyük bir travma yaşayan herkesin sporla desteklendiği alanlar oluşturmak ve bu konuda çocuklarımızdan, gençlerimizden olumlu geri dönüşler almak çok kıymetli” ifadelerini kullandı. Olimpiyat ve dünya şampiyonu ilk Türk kadın boksör Busenaz Sürmeneli, “Bugün burada Olimpiyat madalyalı 2 genç Türk kadını olarak, Atatürk’ün bizlere gösterdiği hedefe giderken elinden gelen en yüksek çabayı gösteren Cumhuriyet çocukları olarak bulunuyoruz.

Aydınlık yarınlara yürümenin birden fazla yolu var. Bu yollardan en önemli olanlarından biri ise spordan geçiyor” dedi. Olimpiyat gümüş madalyalı ve dünya şampiyonu ilk Türk kadın boksör Buse Naz Çakıroğlu ise “Cumhuriyetimizin 100. yılında bu ödülü alabiliyor olmak benim için çok daha anlamlı. Çünkü bu ödülün sadece başarı ödülü değil; bir duruşu, gençliğe bir yol gösterişi olduğunu biliyorum. Sizlerden aldığım ilham ve güçle, yeniden sizlerin karşısında çok büyük başarılarla çıkabilmek için sabırsızlanıyorum” dedi.

TMOK Başkan Vekili Nihat Usta, “Türk sporunun ve sporcularının Olimpiyat Oyunları yolunda yanında olan, ülkemizin en köklü sivil toplum kuruluşlarından Türkiye Milli OIimpiyat Komitesi olarak, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız ve Paris 2024’e sayılı günlerin kaldığı dönemde, uzun yıllardır iş birliği ve dostluk geliştirdiğimiz Koç Ailesi ile rahmetli Mustafa Koç’un anısını yaşattığımız, yaşamının pek çok alanında birçoğumuza ilham kaynağı olan değerlerini yansıttığımız Mustafa V. Koç Ödülü’nü yedinci kez takdim ediyor olmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz” dedi.