“2023 yazı son 2 bin yılın en sıcak yazıydı“

Emre ERGÜL

Sıcak, çok sıcak… Sıcak, daha da sıcak olacak… Geçtiğimiz yıl, hava durumuyla ilgili tüm televizyon haberlerinde alt müzik olan bu şarkının sözleri gerçek oldu! Avrupalı üç bilim insanı, Jan Esper, Max Torbenson ve Ulf Büntgen, 2023 yılının Kuzey Yarımküre için son 2 bin yılın en sıcak yılı olduğunu açıkladı.

Normalde hava sıcaklıkları ile kayıtlar 1850 yılından bu yana tutuluyor. Ancak bu üç bilim insanı, sıcaklıkların ağaç halkalarına etkileri ve buzullardaki oksijen izotoplarının oranlarından son 2 bin yılla ilgili bir simülasyon hazırladı. İklim değişikliği ve El Niño'nun ısıyı yeni uç noktalara taşımasıyla geçen yaz, sanayi öncesi ortalamadan 2.20 derece daha sıcak ve son iki bin yılda görülen en soğuk yazdan 3.93 derece daha sıcak olduğu ölçüldü.

Bulgular Nature dergisinde yayınlandı. Üç uzmana göre Dünya, geçtiğimiz haziran ayından bu yana her ay kaydedilen en yüksek sıcaklıkları yaşadı. “Art arda 11 ay, sıcaklık rekoru kırılıyor” diyen Büngen’e göre, “Bu hesapla, 2024, 2023’ten de sıcak geçecek.” Cambridge Üniversitesi’den Büntgen, "Tarihin uzun geçmişine baktığınızda, son zamanlardaki küresel ısınmanın ne kadar dramatik olduğunu görebilirsiniz.

Sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde azaltmadığımız sürece bu eğilim devam edecek” derken; Almanya'daki Johannes Gutenberg Üniversitesi Mainz'den Esper, "Daha uzun ve şiddetli sıcak hava dalgaları ve uzun süreli kuraklıklarla karşı karşıyayız. Büyük resme baktığınızda, sera gazı emisyonlarını derhal azaltmamızın ne kadar acil olduğunu görüyorsunuz” değerlendirmesinde bulundu.