2023 yılı bütçe görüşmeleri başladı

TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2023 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda, Cumhurbaşkanlığının yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İletişim Başkanlığı ile Savunma Sanayi Başkanlığının bütçeleri de ele alınacak.

Gruplar adına konuşmaların tamamlanmasından sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da bütçenin sunumunu yapacak.

Genel Kurulda ardından, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın 1. ve 2. maddesi oylanacak, 3. ve 4. maddesi ise görüşülüp oylamaya sunulacak.