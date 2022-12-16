2023 yılı bütçe görüşmelerinde son gün

Gündeme geçmeden önce değerlendirmelerde bulunan Şentop, Diyarbakır-Mardin karayolu üzerinde çevik kuvvet polislerinin servis aracının geçişi sırasında bombalı araçla düzenlenen hain terör saldırısını lanetlediğini belirtti.

Saldırıda yaralananlara, ailelerine ve tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Şentop, "Türkiye'nin gerek yurt içinde gerek yurt dışında terörle amansız mücadelesi, kesintisiz ve kararlılıkla devam edecek; hiçbir terör örgütü, bu haklı ve kararlı mücadelesinde Türkiye'ye geri adım attırmayı başaramayacaktır." dedi.

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinin bugün sonuçlandırılacağını anımsatan Şentop, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 21 birleşim ve 70 oturum gerçekleştirildiğini, bu oturumlarda 229 saat 34 dakika çalışıldığını, 8 bin 467 sayfa tutanak tutulduğunu bildirdi.

TBMM Başkanı Şentop, komisyonun kabul ettiği bütçe ve kesin hesap kanunu tekliflerinin TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerinde ise bugüne kadar, milletvekillerinin 134 saat 21 dakikaya ve 6 bin 187 sayfa tutanağa karşılık gelen yoğun çalışma temposu sergilediklerini anlattı.

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin hayırlı olmasını dileyen Şentop, tekliflerin yasama süreçlerinde görev alan herkese teşekkür etti.

"Gazi Meclisimizin hatırasına ve saygınlığına sahip çıkmak"

TBMM Başkanı Şentop, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün Cumhuriyetimizin 100. yılının bütçesini görüşüp oylayacağımız bu kutlu çatı, yüz yıl önce vatanımızı emperyalist işgalden kurtaran, kurtuluş mücadelemizi yönetip yeni devletimizi kuran Gazi Meclis'in çatısıdır. Bu çatının gazilik sıfatı, bundan 6 yıl önce, yine bazı emperyalist güçlerin kuklası konumundaki hain terör örgütünün mensupları tarafından atılan bombalara karşı, siz kıymetli milletvekillerimizin, milletin emanetine sahip çıkmasıyla bir kere daha tescil edilmiş ve ebedileşmiştir. Dolayısıyla Gazi Meclisimizin hatırasına ve saygınlığına sahip çıkmak, milletimizin oylarıyla bu çatı altına gelip, çok kutlu bir vazife olan milletimizi temsil onuruna erişen milletvekillerimizin istinasız tamamının, milletimize karşı vazifesidir."

Genel Kuruldaki bütçe görüşmelerinde zaman zaman yaşanan kimi olumsuz hadiseler nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getiren Şentop, şunları kaydetti:

"Ülkemize ve milletimize hizmet etme onuruna eriştiğimiz Gazi Meclisimizde, her zaman onun vakarına yakışır şekilde davranmak, aziz milletimizi temsil etme onuruna halel getirmeme hassasiyetiyle hareket etmek mecburiyetindeyiz. Bu, herhangi bir makam ayrımı gözetmeksizin, bir milletvekili olarak hepimizin yerine getirmesi gereken en büyük sorumluluktur. Bu vesileyle bugüne kadar istenmeden yaşandığını düşündüğüm ve halkımız nezdinde kabul görmeyen olumsuz sözlerin ve davranışların tekrarlanmaması gereğine dikkatlerinizi çekerek, bugünkü görüşmelerin sağlıklı bir müzakere ve tartışma zemininde gerçekleşmesi beklentimi paylaşmak istiyorum."

TBMM Başkanı Şentop, bütçenin sadece rakamlardan ibaret olmadığının altını çizerek bütçeyi konuşmanın; insanı konuşmak, geçmişin muhasebesini ve gelecekten beklentilerin değerlendirmesini yapmak olduğunu belirtti.

Bütçe kanunlarının, bir devletin gelişmişliğinin göstergesi, çalışan ve üreten milletin emeğinin karşılığı olduğuna işaret eden Şentop, "Bu bilinçle 2023 yılının, mali yönden, devletimizin gelişimini sürdürmesini ve dünyayı etkisi altına alan kriz ortamının aksine ekonomimizin pozitif yönde gelişmesini sağlayacak temelleri içermesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Cumhuriyetin 100. yılı bütçesinin hayırlara vesile olmasını dileyen Şentop, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bundan yüz yıl önce Gazi Meclis çatısı altında görev ifa eden merhum milletvekillerimizi hürmet ve rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Görüşmelerde, gruplar adına yapılacak konuşmaların ardından yürütme adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay söz alacak.

Daha sonra 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin oylamaları yapılacak. (AA)