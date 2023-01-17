2023’ün kaderini kritik risklerin nasıl yönetileceği belirleyecek

Türkiye’de risk yönetimi konusunda finans dışı sektörlerde faaliyet gösteren tüm profesyonelleri aynı çatı altında toplayan Kurumsal Risk Yönetimi Derneği (KRYD) tarafından düzenlenen ‘2023 Global Riskler Zirvesi’ Sabancı Kuleleri Hacı Ömer Sabancı Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Bu yıl 9’uncusu gerçekleşen zirvenin açılış konuşmalarını KRYD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anıl Erkan ve Sabancı Holding Finans Grup Başkanı N. Orhun Köstem yaptı.

Çevre sorunları artık gündemin zirvesinde

Koronavirüs salgını sonrasında tüm dünyanın birçok alanda zor bir süreçten geçtiğine dikkat çeken KRYD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anıl Erkan, “Batıda bir nebze geride bırakılan pandemi riski bugün Çin’de devam ediyor. Kritik süreçte hepimiz, sevdiklerimiz ve ülkemiz için endişe duyduk. Yine 2022 yılında başlayan Rusya - Ukrayna savaşı, başta Avrupa olmak üzere küresel ölçekte derin sonuçlar yaratmaya devam ediyor. Savaş ve dünyanın gözü önünde enerji ve gıda tedariğini sekteye uğratan etkiler sürerken bu jeopolitik riskin ekonomik sonuçlarını da hep birlikte yaşıyoruz. Küresel çaptaki yüksek enflasyonun yarattığı yaşam maliyeti kıskacı ve resesyon sinyalleri ülkeleri tedbirler almaya zorluyor. Diğer yandan iklim değişikliğinin sebep olduğu aşırı hava olayları hayatlarımızı ve işlerimizin sürekliliğini günden güne daha çok tehdit ediyor. Yayınlanan her yeni bilimsel araştırma küresel ısınmanın tahmin edilenden daha hızlı şekilde dünyamızı etkisi altına aldığını gösteriyor. Çevresel risklerin işlerimize yansıması ve bu risklerin yönetimi artık şirket yönetim kurulları gündeminin en tepesinde yer alıyor” dedi.

Dünyanın karşılaştığı risklerin savaş, salgın hastalık, çevresel riskler ve bunların getirdiği ekonomik güçlüklerden ibaret olmadığının altını çizen Anıl Erkan, “Global risklerin çözümünde en önemli etken, küresel güven ortamının güçlendirilmesi olarak öne çıkıyor. Bireysel ilişkilerde ve iş yapmanın temelinde yer alan güven ve özellikle ülkeler arasındaki güven, inşası çok uzun süren fakat bir gecede yerle bir olabilen bir kavram. Bugün büyük oyuncuların birbirleriyle bölge, pazar, nüfuz ve güç için kıyasıya rekabet ettiği bir küresel gündemden geçiyoruz. Gelinen noktada güven yıkılmış değil; fakat oldukça zayıflamış ve zarara uğramış durumda. Tüm dünya merakla atılacak yeni adımları bekliyor. 2023 yılının seyrini, büyük oranda bu kritik risklerin nasıl yönetileceği ve küresel güvenin hangi ölçüde geri tesis edileceği belirleyecek. Bu noktada iş insanları ve risk yönetimi profesyonellerini önemli görevler bekliyor” dedi.