2024 asgari ücreti ne zaman açıklanacak? İşte öne çıkan en güçlü rakam

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret bu hafta yapılacak üçüncü toplantıda açıklanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın asgari ücreti belirleme çalışmalarında gelinen son duruma ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bilgilendirmesinin ardından nihai kararın kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre bugüne kadarki açıklamalarda asgari ücretli, emekli ve memura eşit zam sinyali ön plana çıktı.

Bu yıl tek zam yapılması planlanan asgari ücret artışında memur zammının dikkate alınarak yüzde 50 artışla 17 bin 103 liraya çıkma ihtimali bulunuyor.

Memur maaş ve emekli zammı da 3 Ocak 2024'te refah payı olmadan belli olacak. Emekli zammı son yıllarda memur emeklileri ile aynı oranda artıyor.

2024 emekli maaşı kaç lira olacak?

Bu yıl da aynı uygulamanın devamı beklenirken, Bakan Işıkhan'ın memurlar için açıkladığı yüzde 50'lik oranın SSK, Bağ-Kur emekli aylığı için de geçerli olması öngörülüyor.

Ayrıca kök maaş, taban aylık düzenlemeleriyle 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının 10 bin liraya çıkarılması bekleniyor.