2024-DGS tercihleri başladı mı? 2024-DGS nereden ve nasıl yapılır? İşte başvuru rehberi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) için tercih işlemlerine başlandığını duyurdu. 2024-DGS için son başvuru tarihi ve nasıl başvuru yapılacağı da belli oldu. İşte detaylar...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) kapsamında tercih işlemlerinin başladığını bildirdi.
2024-DGS tercihleri nereden ve nasıl yapılır?
Adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.
Yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacağından 2024-DGS yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tabloları, tercihte bulunacak adayların dikkatle incelemeleri gerekiyor.