2024 Yerel Seçimleri: AK Parti ne kadar oy aldı, kaç belediye kazandı?

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti), 2024 Yerel Seçimleri'nde aldığı oy sayısı ve belediye başkanlıkları da netleştmiş durumda.

Kesin olmayan sonuçlara göre; belediye başkanlıkları yarışında AK Parti, yaklaşık 16 milyon 313 bin oy aldı. AK Parti'nin oy oranı ise yüzde 35,54 oldu. Bu oran AK Parti'nin girdiği ilk seçim olan 2002'den bu yana aldığı en düşük oy olarak tarihe geçti. AK Parti girdiği bir seçimde ilk kez ikinci parti oldu.

AK Parti, 2024 yerel seçimlerinde büyükşehir belediyelerinden 12, il belediyelerinden 12, ilçe belediyelerinden 359 ve belde belediyelerinden 124 olmak üzere toplamda 507 belediye başkanlığı kazandı.

AK Parti'nin kazandığı büyükşehir belediyeleri şöyle:

Malatya, Ordu, Kocaeli, Erzurum, Samsun, Kahramanmaraş, Sakarya, Gaziantep, Trabzon, Kayseri, Hatay.

AK Parti'nin 2019 karnesi nasıldı?

AK Parti 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde toplamda 17 milyon 656 bin 632 oy alarak belediye başkanlıkları yarışında yüzde 44,54’lik bir oy oranına ulaşmıştı.

AK Parti 2019’da büyükşehir belediyelerinden 15, il belediyelerinden 24, ilçe belediyelerinden 535 ve belde belediyelerinden 202 olmak üzere toplamda 776 belediye başkanlığı kazanmıştı.