2024-YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı mı? 2024-YÖKDİL/2 sonuçları öğrenme ekranı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024-YÖKDİL/2 sınavının sonuçlarını açıkladı. Sonuçların açıklanmasıyla binlerce aday 2024-YÖKDİL/2 sonuçlarının nasıl öğrenileceğini merak etmeye başladı. İşte 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sorgulama ekranı.
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, (ÖSYM) 11 Ağustos'ta uygulanan 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) sonuçlarını açıkladı.
2024-YÖKDİL/2 sonuçları nasıl öğrenilir? (2024-YÖKDİL/2 sorgulama ekranı)
Açıklamada, ÖSYM'nin internet sitesinde yer aldı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.