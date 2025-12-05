2025 AÖL sınavı ne zaman? AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

AÖL öğrencileri, yeni eğitim döneminin ilk kritik sınavına hazırlanıyor. Aralık ayında gerçekleşecek olan sınavın net tarihi öğrenilmeye çalışılırken bir yandan da sınav yeri araştırılıyor. "AÖL sınav giriş yerleri ne zaman ilan edilecek" sorusu sıkça yöneltiliyor.

AÖL sınav giriş belgesi ne zaman belli olacak?

Milli Eğitim Bakanlığının kılavuzunda yer alan bilgiye göre AÖL sınav giriş belgesi 15 Aralık Pazartesi açıklanacak.

AÖL sınav oturumları ne zaman?

1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da yapılacak.