2025 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB tarafından LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak?

LGS 2025 sonuçları bugün erişime açılacak. Başarılı olan adaylar için tercih süreci başlayacak. Sonuçların açıklanması ile birlikte lise taban puanları da yoğun şekilde araştırılacak.

Saate ilişkin fikir sahibi olmayanların gündeminde "LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak" sorusu var. İşte Bakan Tekin'in konuya ilişkin açıklamaları...

2025 LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Liselere Geçiş Sistemi sınav sonuçları bugün saat 10.00'da açıklanacak. Öğrenciler ve veliler LGS 2025 sonuçlarını https://sonuc.meb.gov.tr/ adresinden öğrenebilecek.

Bakan Tekin'den LGS sonuç açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 15 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarının bugün açıklanacağını duyurdu.

Bakan Tekin, "LGS sınav sonuçlarını 11 Temmuz saat 10.00 itibarıyla açıklıyoruz. İnşallah her şey gönüllerince olur. 14-24 Temmuz arasında ise tercihleri almış olacağız. Yerleştirme sonuçlarını da 4 Ağustos'ta açıklayacağız. Liselere geçiş bağlamında sınava girip lise tercihi yapacak çocuklarımıza Türkiye genelinde 30 bin 632 noktada çocuklarımızın tercihlerine destek olmak üzere tercih birimleri kurduk. Çocuklarımız buraya öğretmenleriyle, aileleriyle gidip tercihlerini yapabilir."

Sonuçlara nasıl itiraz edilir?

LGS'deki sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve sonuçların https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında (https://odsgm.meb.gov.tr) yer alan e-İtiraz bölümünden elektronik olarak yapılabilecek.