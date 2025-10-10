2025 TUS 2. dönem taban ve tavan puanları belli oldu
2025 TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanması ile birlikte taban ve tavan puanları da belli oldu. İşte ÖSYM'nin geçtiği sayısal bilgiler...
ÖSYM, TUS 2025 2. dönem tercih sonuçları için heyecanlı bekleyişe son verdi. Kurum saat 15.15'te yerleştirme sonuçlarını erişime açtı. Şimdi sonuçlar ile birlikte taban puanları da merak ediliyor. İşte ÖSYM'nin geçtiği veriler...
2025 TUS 2. dönem taban ve tavan puanları için tıklayınız
ÖSYM'den yapılan açıklama şöyle:
"2025-TUS 2. Dönem: Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
29 Eylül-6 Ekim 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2025-TUS 2. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 10 Ekim 2025 tarihinde saat 15.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur."