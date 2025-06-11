YKS sınav yerleri açıklandı. ÖSYM son dakika duyurusu ile "21 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2025-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2025-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır." diye belirtti.

YKS sınav yerlerini öğrenmek için tıklayınız

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

TYT, AYT ve YDT sınav tarihi ve süreleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihlerini ve oturum sürelerini açıkladı. Üç oturumdan oluşan sınav maratonu haziran ayında gerçekleşecek.

2025-TYT (Temel Yeterlilik Testi), 21 Haziran 2025 Cumartesi günü yapılacak. Adaylara, çoktan seçmeli soruları yanıtlamaları için 165 dakika süre tanınacak.

İkinci oturum olan 2025-AYT (Alan Yeterlilik Testi), 22 Haziran 2025 Pazar günü uygulanacak. Bu oturumda adaylara 180 dakika süre verilecek.

Aynı gün öğleden sonra gerçekleştirilecek olan 2025-YDT (Yabancı Dil Testi) ise 120 dakika sürecek.