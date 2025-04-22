2025 YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor? YKS sınav giriş belgesi için beklenen tarih...

YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Yüz binlerce üniversite adayı bu soruya yanıt arıyor. ÖSYM'nin duyuruları sıkça takip edilirken tarih araştırması günbegün artıyor. İşte olası tarih...

2025 YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS 2025 sınav yerlerinin açıklanacağa tarihe ilişkin ÖSYM'den bir duyuru yapılmış değil. ÖSYM genellikle sınavdan 10 gün önce sınav giriş belgelerini adayların erişimine açıyor. Bu nedenle gözler 11 Haziran'a çevrilmiş durumda...

YKS SINAVI NE ZAMAN?

Temel Yeterlilik Testi (TYT): 21 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 10:15'te

Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 22 Haziran 2025 Pazar günü saat 10:15'te

Yabancı Dil Testi (YDT): 22 Haziran 2025 Pazar günü saat 15:45'te