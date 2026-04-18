2026 ALES sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor?

Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın katılacağı ALES için hazırlıklar sürüyor. ÖSYM tarafından düzenlenen ve 10 Mayıs’ta gerçekleştirilecek sınav öncesinde adaylar, sınava nerede gireceklerini öğrenmek için araştırmaya girmiş durumda... İşte "2026 ALES sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak" sorusunun yanıtı...

ALES sınav yerleri, genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açılıyor. Bu sebeple gözler 1 Mayıs tarihinde olacak.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.