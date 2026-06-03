2026-ALES/2 sınav tarihi ile ilgili ÖSYM'den değişiklik duyurusu geldi. ÖSYM'den yapılan açıklamada 2026-ALES/2 ileri bir tarihe ertelendi. Şimdi adaylar yeni sınav tarihini öğrenmeye çalışırken yoğun şekilde "2026-ALES/2 ertelendi mi, ne zaman yapılacak" sorusu geliyor.

2026-ALES/2 ne zaman yapılacak?

Daha önce 26 Temmuz 2026 tarihinde yapılacağı duyurulan 2026-ALES/2 sınavı, 2 Ağustos 2026 tarihine ertelendi.

7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek olan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle değişikliğe gidildi.