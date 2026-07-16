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Yüksek lisans ve doktora yapmak, öğretim görevlisi olmak isteyen adaylar ALES sınavına giriyor. Bu yıl ALES'in ikincisi düzenlenecek. Sınav öncesi sınava giriş belgesi heyecanı yaşanıyor. Peki, 2026-ALES/2 sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

2026-ALES/2 sınav yerleri açıklandı mı?

Hayır, ÖSYM'den 2026-ALES/2 sınav giriş belgesi duyurusu gelmedi. ÖSYM sınavlarında sınav yerleri 10 gün önceden ilan ediliyor.Bu sebeple ALES sınav giriş belgeleri 23 Temmuz'da ilan edilecek.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.