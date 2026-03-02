2026 BAYRAM TARİHİ: Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı için geri sayım devam ediyor. Milyonlar bayramı iple çekerken vatandaşlar da bayram tatilinin süresini ve takvimdeki yerini merak ediyor. Günler ilerledikçe "Ramazan Bayramı ne zaman" sorusu hızlanıyor.

20 Ramazan Bayramı ne zaman?

19 Mart 2026 Perşembe - Ramazan Bayramı Arefesi

20 Mart 2026 Cuma - Ramazan Bayramı 1. Günü

21 Mart 2026 Cumartesi - Ramazan Bayramı 2. Günü

22 Mart 2026 Pazar - Ramazan Bayramı 3. Günü

Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

2026 Ramazan Bayramı'nın ilk günü cuma gününe denk geliyor. Bayramın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle bayram tatilinin 9 gün olması beklenmezken son kararı hükümet söyleyecek.