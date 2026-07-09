2026 BİLSEM kayıtları başladı mı, ne zaman başlıyor?
2026 BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçlarının ilanı sonrası kayıt tarihleri merak konusu oldu. İleri tarihte yapılacak kayıtları kaçırmak istemeyenler "2026 BİLSEM kayıtları ne zaman yapılacak" sorusunu hızlandırıyor.
2026 BİLSEM sürecinde bireysel değerlendirme sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte kayıt heyecanı başladı. Kayıt işlemlerine ilişkin ayrıntıları öğrenmek isteyen veliler ve öğrenciler "2026 BİLSEM kayıtları başladı mı, ne zaman başlıyor" sorusuna cevap arıyor.
BİLSEM kayıtları ne zaman başlıyor?
BİLSEM'lerde eğitim almaya hak kazanan öğrenciler, 27 Temmuz-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında örgün eğitim kurumlarının bağlı bulunduğu il ve ilçelerin sorumluluk alanındaki bilim ve sanat merkezlerine kayıt yaptırabilecek.
Sonuçlara ilişkin itirazlar ise 6-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında veliler tarafından eitiraz.meb.gov.tr adresinde yer alan "e-İtiraz" modülü üzerinden yapılabilecek.