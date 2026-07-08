NATO Zirvesi sonrası Trump'tan çok sert mesajlar: Gerekirse tüm köprüleri yıkarız

36. NATO Zirvesi sona ererken, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile kameralar karşısına geçen ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin NATO Zirvesi'ne ev sahipliğini övgüyle değerlendirdi.

Zirvenin son derece başarılı geçtiğini belirten Trump, "Türkiye harika bir iş çıkardı" ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye harika bir iş çıkardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dostum; güçlü, iyi bir lider. Zirve son derece başarılı geçti. Bütün yollar, organizasyon ve hazırlıklar mükemmeldi.

Sayın Zelenski ile görüşmek için de doğru zaman olduğunu düşündük. Oval Ofis'teki görüşmemizden bu yana ilişkilerimiz inanılmaz şekilde gelişti. Bunun yeni bir başlangıç olduğuna inanıyorum. Zelenski de bu işi halletmek istiyor, Putin de bu işi halletmek istiyor.

Putin bir anlaşma istiyor

Bu işin özü anlaşma yapabilmekten geçiyor. Anlaşmak istediğini düşünüyorum. Zelenski de ülkesine dönüp yeniden inşa sürecini başlatmak istiyor. Artık savaştan çok bunu konuşuyor. Harika bir ülke inşa edeceğine inanıyorum. Bizim de orada çıkarlarımız var. Dünyanın en zengin mineral yataklarından bazılarına sahipler. Günü geldiğinde o mineral kaynaklarından faydalanmak istiyoruz.

Putin'le Zelenski'den daha sık görüşüyorum

Aslında Ukrayna bizim sorunumuz değil ama biz hayat kurtarmak istiyoruz. Bu savaşı durduğumuzda bu ülke çok iyi hale gelecek. Rusya da enerjisini savaşa harcıyor.

Putin'le Zelenski'den daha sık görüşüyorum o da bu savaşı bitirmek istiyor ve bir sürü kişi buna inanmıyor. Koşullar sürekli değişiyor ama daha ılımlı yaklaşıyor. Rusya için de zorlayıcı. Putin Moskova'da görüşmek istedi ancak Avrupa olabilir.

Ukrayna-ABD drone anlaşması

Drone yapma konusunda çok yetenekliler. Bunu çoğu ülkenin yapamayacağı şekilde yaptılar. Bence bu anlaşmayı yapacağız. Ukrayna'nın savunmasını önemsiyoruz. Onlar da bu anlaşmadan çok memnun olacaklar.

İran'la anlaşma yaptığımızda anlaşmaya uyacaklarını sanmıyorum. Ancak Putin'le anlaştığımızda sözlerini tutarlar.

İran'ı tekrar vuracağız

Çok yaramazlık yapıyorlar, akıllanmaları lazım. Onlara çok sert saldırdık. Bu akşam da büyük ihtimalle İran'ı tekrar vuracağız. Bütün savaş İran'ın nükleersizleştirilmesiydi. Biz onların nükleer silah sahibi olmasını istemiyoruz. 47 yıldır Orta Doğu'nun zorbası onlardı ama artık değiller. Nükleer silaha da sahip olamazlar ben artık buradayım.

Bu adamlar yalan söylüyor, hile yapırlar. 'Nükleer silaha sahip olmayacağız dediler' sonra basına böyle bir şey söylediklerini açıkladılar. Biliyorsunuz 8 savaşı sonlandırdık. Neler olacağını göreceğiz. Ancak İran 47 yıldır yanlış davranıyor. Birçok kişiyi katlettiler. Cehennemdeymiş gibi yaşıyorlar ve birçok insanın hayatı değişti bu yüzden, burada ödeşmemiz gereken bir hesabımız var.

Belki bir gün İran'daki tüm köprüleri yıkarız

(İran'a yönelik saldırılar) Önce kendi radar sistemlerini onarmaya çalıştılar, ancak şimdi yeniden en baştan başlamak zorunda kaldılar. En büyük saldırılarımız köprülere yönelik olabilir. Belki bir gün İran'daki tüm köprüleri yıkarız. Gerekirse elektrik tesislerini ve su arıtma tesislerini de hedef alırız. Bunu yapmaktan nefret ediyorum ama mecbur kalırsak yapacağız.

Hark Adası'na saldırdık. Gerekirse adayı tamamen işgal edebiliriz. Belki bu akşam yeniden saldırabiliriz. Normalde böyle davranmayız ama onlar bunu hak ediyor. Bizden ateşkes istediler, Hamaney'in cenazesi için süre talep ettiler. Ardından bize füze saldırısı düzenlediler. Anlaşmaya uymuyorlar.

Abluka yeniden başlayabilir

Elbette cenaze töreni sırasında kimseyi hedef almayacağız. Hatta cenaze sürecinin daha güvenli geçmesini sağladık. Ancak buna rağmen üç ayrı gemiye saldırı düzenlediler. Abluka yeniden başlayabilir."