Özel yetenekli öğrencilerin belirlenmesi amacıyla uygulanan BİLSEM sürecinde takvim işlemeye devam ediyor. Ön değerlendirme uygulamalarının tamamlanmasına kısa bir süre kala sonuç beklentisi arttı. Sürecin 20 Şubat’ta sona erecek olması, gözleri açıklanacak tarihe çevirdi. Yoğun şekilde "2026 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu geliyor.

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Takvimine göre sonuçlar 27 Şubat'ta açıklanacak.

Ön değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra, Bakanlık tarafından belirlenen puan barajını geçen öğrenciler bireysel değerlendirme aşamasına alınacak. Bu değerlendirmeler, öğrencilerin yetenek alanlarına göre yapılacak.

Genel zihinsel yetenek değerlendirmeleri RAM’larda, resim ve müzik alanındaki değerlendirmeler ise BİLSEM’lerde gerçekleştirilecek.