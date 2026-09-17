2026 DGS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak? Tarih duyuruldu mu?

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2026 DGS ek tercih sürecine ilişkin aramalar sürüyor. 8 Eylül'den bu yana adaylar bir açıklama olup olmadığını kontrol ediyor. İlk tercihten yararlanamayan adayların ortak sorusu "2026 DGS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak" oluyor.

DGS ek tercih takvimi yayımlandı mı?

Hayır, ÖSYM DGS ek tercih tarihi ile ilgili bir duyuru geçmedi.

Geçen yıl da tercih sonuçları 8 Eylül'de ilan edilmiş ek tercih başvuruları 7 Ekim'de alınmaya başlamıştı. SÜreç aynı işlediği takdirde başvuruların 7 Ekim'de başlaması beklenir.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecek.