2026 EKPSS sonuçları bu hafta mı açıklanıyor, ne zaman açıklanacak?

EKPSS 2026 sonuçlarına çok az bir süre kaldı. On binler heyecanla ÖSYM'den gelecek duyuruya odaklanmış durumda... Başarılı puan alan adaylar daha sonra kura ve tercih dönemini bekleyecek. Süreç ilerlerken gündemden düşmeyen soru "EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor.

EKPSS sonuçları ne zaman açıklanıyor?

ÖSYM 2026 takviminde sonuç tarihini paylaşmıştı. Kurumun belirttiği tarih 14 Mayıs Perşembe...

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.