2026 GSB KYK burs ve kredi başvuruları için tarih belli oldu mu? İşte olası tarih...

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Yüz binlerce öğrencinin gözü kulağı Gençlik ve Spor Bakanlığında... KYK burs ve kredi başvuru tarihi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yeni haftaya girilirken ÖSYM'den duyuru gelip gelmediği sorgulanıyor. İşte muhtemel tarih...

2026 KYK burs ve kredi başvuru ne zaman başlıyor?

Bugün 27 Eylül Pazar ve Gençlik ve Spor Bakanlığından 2026 KYK burs ve kredi başvuru tarihlerine ilişkin bir bilgi geçilmedi.

2025'te başvurular 13 Ekim'de alınmış, 17 Ekim'de sona ermişti. Eğer aynı süreç işlerse ekim ayının ortasında başvuruların alınması beklenir.

2025 yılı boyunca lisans öğrencilerine 3.000 TL, yüksek lisans öğrencilerine 6.000 TL, doktora öğrencilerine ise 9.000 TL üzerinden iki aylık burs/kredi verildi.

2026 yılı burs ve kredi rakamları henüz açıklanmadı. Yakın zamanda hükümetten açıklama yapılması bekleniyor.