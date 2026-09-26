Kara Haydar operasyonunda iki otomobilden 16,4 milyon Euro ve 700 bin dolar çıktı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçuna ilişkin yürüttüğü soruşturmada yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda, Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'a ait paraların İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Maslak Mahallesi'nde bulunan araçlarda saklandığı tespit edildi.

Operasyon saat 02.00'de düzenlendi

Bugün saat 02.00 sıralarında gerçekleştirilen operasyonda, paraların bulunduğu belirlenen otomobillerde arama yapıldı.

Ekipler, araçların içerisinde çok sayıda yüksek kupürlü Euro ve dolar banknotu ele geçirdi. Yapılan sayımda toplam 64 bin 700 adet döviz banknotu bulunduğu belirlendi.

Aramalarda ele geçirilen 57 bin 700 adet Euro banknotunun toplam değeri 16 milyon 440 bin Euro olarak hesaplandı. Bu tutarın Türk lirası karşılığı 919,3 milyon TL olarak belirtildi.

Ayrıca 7 bin adet 100 dolarlık banknot halinde bulunan 700 bin doların karşılığının 34 milyon 259 bin TL olduğu açıklandı.

İki otomobile el konuldu, bir şüpheli gözaltına alındı

Operasyon kapsamında suçta kullanıldığı değerlendirilen ve yüksek miktarda dövizin saklandığı iki otomobile el konuldu. Soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alınırken, şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, ele geçirilen nakit paranın kaynağı, hangi mali işlemlerden elde edildiği ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasıyla bağlantısı araştırılıyor.