DGS ek tercihleri ne zaman başlıyor? DGS ek tercih tarihi ÖSYM'den yayımlandı mı?
2026 DGS'ye giren lisans adaylarının gözü ÖSYM'de... DGS tercih sonuçlarının ilanı ile birlikte üniversiteye yerleşemeyen adaylar ek tercihleri bekliyor. Peki, DGS ek tercihleri ne zaman başlıyor?
2026 DGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite hayali kuran adayların gündeminde ek tercihler var. Günler ilerliyor ve aramalar hız kazanıyor. Sıkça gelen soru "DGS ek tercihleri ne zaman başlıyor" oluyor.
DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak?
2026 DGS ek tercih başvuru tarihleri ile ilgili ÖSYM'den açıklama gelmedi.
Geçen yıl da tercih sonuçları 8 Eylül'de ilan edilmiş ek tercih başvuruları 7 Ekim'de alınmaya başlamıştı. SÜreç aynı işlediği takdirde başvuruların 7 Ekim'de başlaması beklenir.
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecek.