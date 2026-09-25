2026 YKS ek tercih sonuç tarihi duyuruldu mu, ne zaman açıklanacak?
2026 YKS ek tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Üniversite adayları dört gözle ÖSYM'den gelecek duyuruyu bekliyor. Bugün cuma günü olması nedeniyle aramalar daha da sıklaşmış durumda... Dillerden düşmeyen soru ise "2026 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde...
Üniversite adaylarının gözü kulağı ÖSYM'de... YKS ek tercih başvuruları yapıldı sonuçlar sabırsızlıkla bekleniyor. Heyecan katsayısı her geçen saat artarken sık sık "2026 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu geliyor.
YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
26 Eylül 2026 itibarıyla ÖSYM'den YKS ek tercih sonuçları ile ilgili bir açıklama gelmedi.
Geçen sene başvurular 30 Eylül'de sona ermiş, sonuçlar 6 Ekim'de ilan edildi. Bu yıl gözler 27 Eylül'de olacak.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
Kayıt tarihleri de sonuç duyurusu ile birlikte belli olacak.