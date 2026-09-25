Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman? İŞKUR işçi alımı başvuruları ne zaman yapılacak?

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Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen adaylar hem ÖSYM'den hem de İŞKUR üzerinden başvuru yapacak. On binlerce kişi başvuru yapmak için can atarken "Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman" sorusu her geçen gün hızlanıyor.

Sağlık Bakanlığı personel alımı tarihi belli oldu mu?

Hayır, 25 Eylül 2026 Cuma günü Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tarihleri belli olmadı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da yakın zamanda konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

Kadro ve branş dağılımı da henüz belli olmuş değil.