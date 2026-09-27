2026-HMGS/2 soruları açıklandı mı? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı soru ve cevap anahtarı saat kaçta açıklanacak?
Bugün ÖSYM'nin düzenlediği Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı gerçekleşti. Yılın ikinci sınavı sonrası soru ve cevap anahtarı gündem oldu. Adaylar sınav biter bitmez "2026-HMGS/2 soruları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak" sorusunu yoğunlaştırdı. İşte detaylar...
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı bugün saat 10.15'te gerçekleşti. 2 saat süren sınav sonrası adayların gündemi soru ve cevap anahtarı... Art arda gelen soru "2026-HMGS/2 soruları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak" oluyor.
2026-HMGS/2 soruları açıklandı mı?
ÖSYM şu dakika itibarıyla 2026-HMGS/2 soru ve cevap anahtarı yayımlanmadı.
Bir önceki dönem yapılan sınavın temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı saat 14.00'te erişime açılmıştı. Bu dönem de gözler saat 14.00-15.00 aralığında olacak.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.
2026-HMGS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı 2026-HMGS/2 sonuçları 22 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.