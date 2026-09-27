2026-HMGS/2 soruları açıklandı mı? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı soru ve cevap anahtarı saat kaçta açıklanacak?

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Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı bugün saat 10.15'te gerçekleşti. 2 saat süren sınav sonrası adayların gündemi soru ve cevap anahtarı... Art arda gelen soru "2026-HMGS/2 soruları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak" oluyor.

2026-HMGS/2 soruları açıklandı mı?

ÖSYM şu dakika itibarıyla 2026-HMGS/2 soru ve cevap anahtarı yayımlanmadı.

Bir önceki dönem yapılan sınavın temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı saat 14.00'te erişime açılmıştı. Bu dönem de gözler saat 14.00-15.00 aralığında olacak.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

2026-HMGS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı 2026-HMGS/2 sonuçları 22 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.