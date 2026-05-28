2026 İlk evim kredisi ne zaman çıkacak? İlk evim konut kredisi kampanyası başladı mı, ne zaman başlıyor?

İlk evim konut kredisi kampanyası için heyecan dorukta. Uygun fiyata ve uygun ödeme koşulları ile ilgi gören kampanyanın başlangıç tarihi sürekli araştırılıyor. Konu gündemden düşmezken bir gelişme olup olmadığı bayramda da sorgulanıyor.

İlk evim kredisi başvuruları ne zaman başlıyor?

Bugün 28 Mayıs Perşemeb ve ilk evim konut kredisi için bir açıklama yapılmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çalışmalar sürüyor. Şu an bir tarih vermek imkansız. Gözler haziran ayının ikinci haftasında olacak.

İlk evim kredisi şartları neler?

Kamu bankaları aracılığıyla sunulacak oran %1,20 olacak. 180 aya (15 yıl) kadar vade imkanı sağlanıyor.

1.000.000 TL kredi için:

Faiz Oranı: %1,20

Vade: 180 Ay

Aylık Taksit: 13.587 TL

Toplam Geri Ödeme: ~2.445.000 TL

2.000.000 TL kredi için:

Faiz Oranı: %1,20

Vade: 180 Ay

Aylık Taksit: 27.174 TL

Toplam Geri Ödeme: ~4.891.000 TL

3.000.000 TL kredi için:

Faiz Oranı: %1,20

Vade: 180 Ay

Aylık Taksit: 40.761 TL

Toplam Geri Ödeme: ~7.336.000 TL