Kadir İnanır'dan sevindiren haber

77 yaşındaki Kadir İnanır’ın bir süredir zatürre tedavisi gördüğü, ardından akciğerindeki enfeksiyonun artması üzerine yoğun bakım servisinde entübe edildiği belirtilmişti.

Ünlü oyuncunun yeğeni Levent İnanır BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, “Doktorlar bir önceki güne göre durumun daha iyi olduğunu söyledi” bilgisini paylaştı.

Levent İnanır, doktorların akciğerindeki enfeksiyonda gerileme tespit ettiğini aktardığını belirterek, sanatçının yoğun bakımdan çıkarılarak normal servise alınması konusunda umutlu olduklarını dile getirdi.

Kadir İnanır, 14 Mayıs’ta zatürre rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Durumunun ağırlaşmasının ardından tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edildiği belirtilmişti.